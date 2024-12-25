قائد القوات الجوية الإسرائيلية يتوعد برد أشد على هجمات الحوثيين

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومير بار عن هجمات مضادة أشد على جماعة الحوثي اليمنية، بعد هجوم صاروخي آخر على منطقة تل أبيب الكبرى.

وصرح بار في مراسم بقاعدة هاتساريم الجوية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل اليوم الأربعاء بأن القوات الجوية هاجمت الحوثيين ثلاث مرات بالفعل، وأوضح: "سنواصل زيادة شدة الهجمات وعددها حسبما نحتاج".

ووفقا لتقارير عسكرية صدرت اليوم، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخا آخر تم إطلاقه الليلة الماضية، ودوت صافرات الإنذار في مناطق عديدة بوسط إسرائيل لليلة الثانية على التوالي، واضطر السكان لمغادرة أسرتهم والاحتماء في ملاجئ آمنة.

يشار إلى أن وتيرة الهجمات الليلية الحوثية ازدادت مؤخرا، وبحسب تقارير إعلامية، ضربت شظية من صاروخ بيتا جنوب تل أبيب.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعترف أن بلاده اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الصيف الماضي، وهدد باتخاذ إجراءات مماثلة ضد قيادة جماعة الحوثي المتمردة في اليمن.