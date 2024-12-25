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بسبب حادث أمني.. إخلاء تجمع سكني في تل أبيب

08:54 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إخلاء تجمع سكني في تل أبيب

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وكالات

أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حدث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأربعاء، عن وقوع حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

ووفقا للمصادر الأولية، تم استهداف المصاب بسيارة، مما أدى إلى إصابته بجروح. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث،

وأوضحت أن حالته الصحية تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.

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