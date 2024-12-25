نتنياهو: سنلقن الحوثيين درسًا قاسيًا كما فعلنا مع حماس وحزب الله والأسد

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال سيلقن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن درسا قاسيا كما فعل مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ونقلت القناة 13 عن مصادر، قولها إن نتنياهو يعارض موقف رئيس الموساد ويعتقد أنه يجب التحرك مباشرة ضد الحوثيين وليس ضد إيران.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن إسرائيل في طريقها إلى حرب استنزاف طويلة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت، يوم الأحد الماضي، إن رئيس الموساد ديفيد بارنيا أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا حيويا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأشار سريع إلى أن العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، موضحا أن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا أهدافهما بنجاح.

وشدد سريع على أن الحوثيين ماضون في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ولن تتوقف عملياتهم إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.