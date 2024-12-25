لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نتنياهو: سنلقن الحوثيين درسًا قاسيًا كما فعلنا مع حماس وحزب الله والأسد

08:50 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال سيلقن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن درسا قاسيا كما فعل مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ونقلت القناة 13 عن مصادر، قولها إن نتنياهو يعارض موقف رئيس الموساد ويعتقد أنه يجب التحرك مباشرة ضد الحوثيين وليس ضد إيران.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن إسرائيل في طريقها إلى حرب استنزاف طويلة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت، يوم الأحد الماضي، إن رئيس الموساد ديفيد بارنيا أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا حيويا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأشار سريع إلى أن العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، موضحا أن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا أهدافهما بنجاح.

وشدد سريع على أن الحوثيين ماضون في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ولن تتوقف عملياتهم إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحوثيين في اليمن حركة حماس حزب الله اللبناني نظام الرئيس السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان