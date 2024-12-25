إعلام عبري: إسرائيل في طريقها إلى حرب استنزاف طويلة مع الحوثيين

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن إسرائيل في طريقها إلى حرب استنزاف طويلة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

ونقلت القناة 13 عن مصادر، قولها إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض موقف رئيس الموساد ويعتقد أنه يجب التحرك مباشرة ضد الحوثيين وليس ضد إيران.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت، يوم الأحد الماضي، إن رئيس الموساد ديفيد بارنيا أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا حيويا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأشار سريع إلى أن العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، موضحا أن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا أهدافهما بنجاح.

وشدد سريع على أن الحوثيين ماضون في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ولن تتوقف عملياتهم إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.