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الحوثيون: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفتا الداخل الإسرائيلي بمسيّرتين

08:17 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا حيويا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأشار سريع إلى أن العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، موضحا أن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا أهدافهما بنجاح.

وشدد سريع على أن الحوثيين ماضون في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ولن تتوقف عملياتهم إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

يحيى سريع الحوثيين جماعة أنصار الله إسرائيل المنطقة الصناعية للاحتلال الإسرائيلي عسقلان اليمن
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