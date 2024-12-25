سوريا.. مقتل عنصرين أمنيين خلال اشتباكات في طرطوس

وكالات

أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، اليوم الأربعاء، تحييد مجموعة خارجة عن القانون في محيط القرداحة، وكذلك مقتل مجموعة محاصرة من فلول النظام البائد بريف طرطوس.

وأشار مصدر بوزارة الداخلية السورية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الاشتباكات وقعت على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب.

وأفاد المصدر بسقوط قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية جراء الاشتباكات بطرطوس.

وكانت إدارة العمليات العسكرية السورية، قالت إن قواتها تحاصر مجموعة مسلحين استهدفوا دورية للأمن العام في قرية خربة المعزة بريف طرطوس، بعدما أرسلت تعزيزات أمنية إلى المدينة الواقعة على الساحل السوري.