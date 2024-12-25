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بعد الإطاحة بالأسد.. وزير الخارجية الإيراني: من المبكر الاحتفال بانتصارات غير مؤكدة

05:39 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن سوريا تواجه مستقبلًا غامضًا في ظل التغيرات السياسية الجارية، محذرًا من الاحتفال المبكر بما وصفه بـ"انتصارات غير مؤكدة".

وأضاف عراقجي، أنه من "من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على مستقبل سوريا، إذ أن المشهد السياسي قد يتأثر بعوامل متعددة" وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وأشار عراقجي، إلى أن التحديات القادمة قد تُغير الحسابات الحالية، داعيًا إلى التريث وعدم الإفراط في التفاؤل.

من جانبه رفض وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، تحذيرات مشابهة أطلقها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مؤخرًا.

وفي منشور له على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، قال الشيباني: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة البلاد. نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحمّلهم مسؤولية تداعيات التصريحات الأخيرة".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد ألقى كلمة يوم الأحد في طهران، أشار فيها إلى إمكانية تجدد المقاومة داخل سوريا ضد القيادة الجديدة، معتبرًا أن سقوط الأسد لا يعني نهاية الصراع.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الإطاحة بالأسد مستقبل سوريا أسعد حسن الشيباني
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