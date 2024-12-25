وزير الدفاع الإسرائيلي من محور فيلادلفيا: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى لإسرائيل

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي، وذلك أثناء زيارته لمحور فيلادلفيا.

وصرح كاتس، من محور فيلادلفيا، أن تل أبيب ستضمن وجود مناطق عازلة ومواقع سيطرة في قطاع غزة وستعمل على تحرير الأسرى الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسرائيل بوضع معرقلات تؤدي لتأجيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال وضع بعض الشروط المتعلقة بالأسرى وعودة النازحين.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بيان حماس، بالقول إن، حماس هي من تراجعت عن بعض التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.