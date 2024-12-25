لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي من محور فيلادلفيا: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى لإسرائيل

05:19 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى بيد الجيش الإسرائيلي، وذلك أثناء زيارته لمحور فيلادلفيا.

وصرح كاتس، من محور فيلادلفيا، أن تل أبيب ستضمن وجود مناطق عازلة ومواقع سيطرة في قطاع غزة وستعمل على تحرير الأسرى الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسرائيل بوضع معرقلات تؤدي لتأجيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال وضع بعض الشروط المتعلقة بالأسرى وعودة النازحين.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بيان حماس، بالقول إن، حماس هي من تراجعت عن بعض التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي محور فيلادلفيا السيطرة الأمنية على غزة لجيش الإسرائيلي طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها