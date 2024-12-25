لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بدأت بالبعث وتشرين.. الإدارة السورية الجديدة تغير أسماء الجامعات

04:26 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

محمد البشير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الأربعاء، تعديل اسمي جامعتي تشرين والبعث العريقتين.

وأصدر مجلس الوزراء السوري بقيادة محمد البشير، بيانًا يقضي بتعديل جامعة تشرين في اللاذقية إلى جامعة اللاذقية، وجامعة البعث في حمص إلى جامعة حمص.

ويأتي تغيير أسماء الجامعات، بعد يوم واحد من الإعلان عن تغيير أسماء بعض المستشفيات السورية.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أمس تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته.

وطال التغيير معظم مستشفيات المحافظات، والتي كانت تحمل إما اسم الأسد أو الباسل، نجل حافظ الأسد، من بينها الأسد الجامعي بدمشق.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء، إن بلاده ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة.

وأضاف، أن بوصلة الإدارة السورية الجديدة ستكون تمثيل البلد بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا، مؤكدا أهمية الدفاع عن قضايا جميع أطياف الشعب السوري.

وأفاد الشيباني بأن الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة، مشددا على أن الإدارة الجديدة ستطوي صفحة الظلم والاستبداد.

وأكد وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال أن الإدارة الجديدة ستؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته.

وأشار إلى أن صور الجثث والمسالخ البشرية آلمته، مؤكدا العمل على ملاحقة من تورط بتعذيب الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

محمد البشير الإدارة السورية الجديدة تغير أسماء الجامعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها