بدأت بالبعث وتشرين.. الإدارة السورية الجديدة تغير أسماء الجامعات

وكالات

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الأربعاء، تعديل اسمي جامعتي تشرين والبعث العريقتين.

وأصدر مجلس الوزراء السوري بقيادة محمد البشير، بيانًا يقضي بتعديل جامعة تشرين في اللاذقية إلى جامعة اللاذقية، وجامعة البعث في حمص إلى جامعة حمص.

ويأتي تغيير أسماء الجامعات، بعد يوم واحد من الإعلان عن تغيير أسماء بعض المستشفيات السورية.

قرار بتعديل تسمية جامعة تشرين إلى جامعة اللاذقية وتعديل تسمية جامعة البعث إلى جامعة حمص pic.twitter.com/aOnm6sOPuz — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 25, 2024

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أمس تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته.

وطال التغيير معظم مستشفيات المحافظات، والتي كانت تحمل إما اسم الأسد أو الباسل، نجل حافظ الأسد، من بينها الأسد الجامعي بدمشق.

New Syrian government renamed 15 hospitals that were named after Assad family members.



Cult of personality around the Assad family is over. pic.twitter.com/4fIPQK62wA — Clash Report (@clashreport) December 24, 2024

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء، إن بلاده ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة.

وأضاف، أن بوصلة الإدارة السورية الجديدة ستكون تمثيل البلد بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا، مؤكدا أهمية الدفاع عن قضايا جميع أطياف الشعب السوري.

وأفاد الشيباني بأن الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة، مشددا على أن الإدارة الجديدة ستطوي صفحة الظلم والاستبداد.

وأكد وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال أن الإدارة الجديدة ستؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته.

وأشار إلى أن صور الجثث والمسالخ البشرية آلمته، مؤكدا العمل على ملاحقة من تورط بتعذيب الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.