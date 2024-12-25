طالبان: مقتل 46 شخصا في غارات جوية باكستانية على شرق أفغانستان

بيشاور - ( أ ب)

ذكرت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن الغارات الجوية الباكستانية أسفرت عن مقتل 46 شخصا في شرق أفغانستان، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت إن ستة أشخاص أصيبوا أيضا، في ولاية باكتيكا المتاخمة لباكستان.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح مسؤولي أمن باكستانيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بما يتماشى مع اللوائح لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إن العملية التي جرت أمس الثلاثاء، كانت تهدف إلى تفكيك منشأة تدريب وقتل متمردين في ولاية باكتيكا في أفغانستان.