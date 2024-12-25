من روسيا إلى البرازيل لأذربيجان.. تعرف على أبرز حوادث الطائرات في 2024

كتب- محمود الهواري:

مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، شهدت جمهورية أذربيجان حادثًا مأساويًا، وذلك عقب تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني، ما أسفر عن مصرع 42 شخصًا من ركابها.

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى 5 من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق الناتج عن الحادث، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الطائرة وهي تتأرجح في الجو قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية ليس الأول في عام 2024، حيث شهد العام العديد من حوادث الطيران المروعة، لعل من أبرزها تحطم طائرة برازيلية بولاية ساو باولو أوائل أغسطس الماضي، بعدما تحطمت طائرة كانت تقل 62 شخصًا في بلدة فينهيدو بولاية ساو باولو البرازيلية، أثناء رحلة داخلية من كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة.

تحطم طائرة نقل روسية

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