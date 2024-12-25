أنتجها نظام الأسد.. السلطات السورية الجديدة تُحرق مليون حبة من مخدر "الكبتاجون" (فيديو)

(وكالات)

أعلنت السلطات الجديدة في سوريا عن إحراق كميات هائلة من المخدرات، بينها نحو مليون حبة كبتاجون، والتي كانت تُنتج بشكل واسع خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

ووفقاً لإدارة الأمن العام، تم العثور على مستودع كبير للمواد المخدرة في منطقة كفرسوسة داخل العاصمة دمشق، ضمن المربع الأمني السابق للنظام.

وأوضح إدارة الأمن "تم اكتشاف هذا المستودع خلال عمليات تمشيط أمني، وقامت الأجهزة الأمنية بإتلاف المواد فوراً".

اتلاف نحو مليون حبة كبتاغون داخل الأفرع الأمنية في دمشق pic.twitter.com/kYAbGNHrbs — Qasem (@Qasemqt) December 25, 2024

وذكر مصدر أمني لـ"وكالة فرانس برس" أن الكميات المضبوطة تشمل أكثر من مليون حبة كبتاجون، بالإضافة إلى كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول، مشيرا إلى أن عمليات الإتلاف تمت بشكل فوري عبر الحرق.

ووثق مصور "فرانس برس" عملية الإحراق التي شملت أكياسًا صغيرة تحتوي على حبوب كبتاجون وردية اللون، وسط إجراءات أمنية مشددة.