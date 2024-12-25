رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: الشرع يغير مواقعه لأجل البقاء السياسي

(بي بي سي)

في عناوين الصحف ليوم 25 من ديسمبر، ما زالت العناوين تتحدث عن آخر الأخبار في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في بداية آخر شهر من العام 2024. وتتطرق أيضاً إلى حرب السابع من أكتوبر، التي قاربت على دخول عامها الثاني دون حل.

ونقرأ في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، مقالاً كتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قال فيه إن أي تحولات تحدث الآن من المرجح أن تؤثر على المنطقة بأكملها لعقود من الزمن.

يذكّر بينيت في مقاله بتدمير القوات الجوية الإسرائيلية لما يصل إلى 80 في المئة من "الأصول الاستراتيجية للجيش السوري".

ويضيف أن "الأولوية المباشرة للحكومة الإسرائيلية هي سلامة مواطنيها، وخاصة أولئك الذين يعيشون بالقرب من مرتفعات الجولان. وهذا يتضمن تحييد القدرات العسكرية السورية المتقدمة قبل أن تقع في أيدي الجهاديين وإنشاء منطقة عازلة إقليمية لحماية المجتمعات الإسرائيلية من الاضطرابات المجاورة. وكل من هذه الأمور تتعلق بالسلامة الأساسية".

مع سقوط بشار الأسد الذي يصفه بينيت بـ "جزار دمشق"، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل تواجه "لحظة محورية من الخطر والفرصة، وأي تحولات تحدث الآن من المرجح أن تؤثر على المنطقة بأكملها لعقود من الزمن".

ويضيف أن إسرائيل في تبنيها لاستراتيجية القضاء على التهديدات المباشرة، والاستفادة من الفرص الناشئة لتعزيز موقفها الدفاعي، معالجة للواقع الجديد، والتعامل على ما يجده فوضى حالية، لضمان الاستقرار على المدى الطويل، وفق وصفه.

ويتابع بينيت: "إذا لم نهتم نحن في إسرائيل بأمننا، فإننا نعلم ما سيحدث بعد ذلك".

ووصولاً إلى تولي أحمد الشرع المعروف سابقاً بـ "أبو محمد الجولاني"، الذي يشبهه بينيت بالدبلوماسي الفرنسي الشهير، شارل موريس تاليران.

يقول أيضاً في مقاله "إنه تاليران السوري، في كثير من الأحيان يغير مواقعه لصالح البقاء السياسي".

ويستذكر بينت مسيرة "الشرع منذ أن اتبع أبو مصعب الزرقاوي، أبو بكر البغدادي، قبل أن ينشق لتشكيل فرع القاعدة الخاص به، جبهة النصرة. ومنذ ذلك الحين، حاول إعادة تسمية نفسه بأنه معتدل، ولعب اللعبة الدبلوماسية داخل سوريا، وارتدى ملابس حديثة، وأنشأ وظائف شبه حكومية في أراضيه، وتخلى عن اسم القاعدة لصالح هيئة تحرير الشام المهدئة".

ويجد أنه من "المرجح أن يكون هذا التحول خدعة محسوبة...، والردع القاسي ضرورة ملحة بالنسبة لإسرائيل، وخاصة في ضوء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا".

الشرق الأوسط الجديد

يخلص بينيت في مقاله إلى أن "الحدود والترتيبات التي فرضها الاستعمار والتي حددت المنطقة على مدى القرن الماضي تتآكل؛ لا أحد يعرف ما الذي ستؤول إليه الخريطة".

ويشرح أن سقوط نظام الأسد والتدهور الشديد الذي أصاب حزب الله في لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية تسبب في "تدمير (الهلال الشيعي) الممتد من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط. كانت سوريا بمثابة طريق الإمداد الرئيسي للصواريخ المتقدمة لحزب الله، وكانت نفسها دولة عميلة لإيران. ومع انهيار النظام، وإزالة إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع في سوريا، يمكن للطائرات المقاتلة الإسرائيلية الآن أن تطير إلى إيران دون عوائق تقريباً، دون أي تهديد بدفاع جوي معادٍ أو انتقام من قبل وكلاء إيران. لقد دُمّرت (حلقة النار) الإيرانية".

ومع ذلك يقول بينيت "لن ننتظر لنرى ما إذا كانت مجموعات مثل هيئة تحرير الشام ستعتدل، بل إن إسرائيل ستسعى إلى تحييد التهديدات قبل ظهورها".

ويختم بالقول إنه "يتعين على إسرائيل أن تغتنم أعظم فرصة استراتيجية لها في الذاكرة: ضرب المنشآت النووية الإيرانية، مما يؤدي إلى إعاقة قدرة طهران على صنع سلاح نووي بشكل كبير، وربما تسريع نهاية النظام الذي يدعو إلى تدميرنا".

عيد بيت لحم "غير سعيد"

في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يذكر الكاتب والصحفي الفلسطيني، بكر عويضة، أن أجواء أي احتفاء "يليق بمناسبة الكريسماس اختفت هذا العام من بيت لحم وكل قرى فلسطين ومدنها وفي مقدمتها القدس".

ويضيف أن أيام الأعياد تحل للعام الثاني على التوالي، في حين "يعربد زعيق أزيز طائرات المحتل الإسرائيلي فوق رؤوس المدنيين العُزل، وهي تحوم في سماء قطاع غزة، تقذف حمم القنابل، فتخطف الأرواح، وتُطفئ بريق الحياة في أعين أطفالٍ، ونساءٍ، ورجالٍ، بينهم شبان، ومنهم عجائز".

ويرى الكاتب أن بهجة الاحتفال بأي عيد إسلامي أو مسيحي "بدأت تنطفئ منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967". ويعزو ذلك إلى "الاحتلال"، وأنه نتيجة طبيعية، إذ "حيثما وقع احتلال أجنبي، وأينما تعرّض شعب أي أرض لمعاناة تحمل ممارسات جنود الاحتلال من قهر، وإذلال، وسجن، واغتصاب، إلى غير ذلك من صنوف التوحش التي تمارسها جيوش الاحتلال في كل زمان، وكل مكان".

ويلفت أيضاً إلى الواقع الاقتصادي الذي تدهور في بيت لحم والناصرة والقدس الشرقية التي تستقطب السياح واهتمام الطوائف المسيحية في مختلف العالم، بعد حرب السابع من أكتوبر 2023، والتراجع الكبير لأعداد السياح والزوار مسبباً انتكاسة اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

"الصلوات لن تتوقف في كنائس بيت لحم، ولا تراتيل صوامع التعبّد فيها، بل يكثر الابتهال إلى الله، أن يوقف حرب إسرائيل على أهل غزة، بعدما طال أمدها، واتّسع دمارها، أكثر مما تصوّر زعماء أطرافها الذين أشعلوا أوارها"، يقول الكاتب.

ويتساءل عويضة "أليس من المنطقي القول إن العالم المحتفل بأعياد (الكريسماس) هذا العام يجب ألا ينسى حقيقة أن العيد في مهد السيد المسيح عيسى، عليه السلام، غير سعيد على الإطلاق، وبالتالي فإن عواصم القرار الدولي مطالبة بألا تضع جانباً مسؤولياتها إزاء ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب الدائرة في فلسطين؟".

موضحاً في نهاية المقال بالقول "بلى، والحق أن انتظار ضحايا هذه الحرب لقرار يجلب السلام لكل الناس طال فعلاً".

"توقع 4 سنوات مضطربة"

ويتوقع الكاتب في مقاله الذي اتسم بتشاؤم على الصعيد الاقتصادي في عهد ترامب "أربع سنوات مضطربة".

ويقول إنه "مع حلول عام 2025، سنعود إلى دورة مدتها أربع سنوات تهيمن عليها رئاسة أمريكية غير متوقعة بأفكار جذرية تهدد بقلب النظام الاقتصادي، محلياً وعالمياً".

ويضيف الكاتب "في مثل هذا الوقت المضطرب، فإن أي توقعات اقتصادية، بغض النظر عن مصدرها، سوف تكون عرضة لهامش واسع من الخطأ ويجب اعتبارها تكهنات في أفضل الأحوال. ومع هذا التحذير، إليكم إحساسًا بما قد يكون في انتظارنا".

ويضرب الكاتب مثالاً، تهديد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية كافة، و10% على الأقل لبقية السلع من دول العالم. وفي مجال الهجرة هددت إدارته بتشديد الرقابة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليوناً.

ويتابع "الصين، التي تمثل ما يقرب من 14 في المائة من واردات الولايات المتحدة، ستكون عرضة بشكل خاص للتعريفات الجمركية الأمريكية".

كما اقترحت لجنة استشارية لإدارة كفاءة الحكومة برئاسة رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، خفض العجز الفيدرالي الأمريكي عبر تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وغيرها من الإجراءات للحد من الهدر، وفق ما يشير إليه الكاتب.

ويضيف أنه "من المرجح أن يلغي ترامب الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي أطلقته إدارة بايدن في عام 2022 لتعزيز التعاون الاقتصادي مع 13 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع استبعاد أحكام الوصول إلى السوق".

ويرى الكاتب أن ترامب قد يتمتع بفترة شهر عسل قصيرة تستمر خلالها سوق الأسهم الأمريكية في الصعود، لكن خلال النصف الثاني من عام 2025، "قد تهدد التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب والقيود المفروضة على الهجرة بإعادة إشعال التضخم ووقف أو حتى عكس دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يؤدي إلى إغماء أسواق الأسهم والسندات الأمريكية".

ويتطرق الكاتب إلى قضايا عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والدور الأمريكي، إضافة لسياسة المناخ التي تشير إلى احتمالية انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ وخفض التمويل الفيدرالي للمبادرات المناخية.

ويلفت في نهاية المقال إلى أن "السياسات في ظل إدارة ترامب معاملاتية وغير متوقعة وعرضة للانعطافات والمفاجآت الأخرى، اعتماداً على ردود الفعل، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. يجب على العالم أن يستعد لأربع سنوات مضطربة حيث سيتم قلب بنية التجارة والتعاون الاقتصادي والتحالفات التي بنيت خلال فترة ما بعد الحرب. لن يكون أمام البلدان خيار سوى التكيف".