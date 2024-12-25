عملًا بنصيحة الرئيس.. طلب إحاطة للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تأييده التام نصيحةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الأُسر المصرية الذين لديهم طلاب في المدارس والجامعات، بالاهتمام بعلوم الحاسب والفيزياء والرياضيات؛ لأن هذا هو المستقبل كله، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي على هذه النصيحة المهمة التي تضمن حصول خريجي هذه الكليات على فرص عمل بمجرد تخرجهم في كلياتهم.

وتساءل قورة، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلاً: أين دور الحكومة في توعية الأسرة المصرية والطلاب للالتحاق بهذه الكليات؟ وهل هناك أماكن تستوعب خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والتعليم الفني بهذه الكليات؟ مطالبًا الحكومة بصياغة سياسات وبرامج جديدة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بمثل هذه الكليات التي تضمن تشغيل وحصول خريجيها على فرص للعمل.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة الحكومةَ بالتركيز في التوسع في إنشاء هذه الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وغيرها من الكليات الأخرى التي يكون سوق العمل في احتياج إلى خريجيها، والحد من إنشاء الكليات التي أصبحت هناك صعوبة لدى غالبية خريجيها في الحصول على فرص للعمل، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى للربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل مع التركيز على تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وطالب قورة رئيسَ مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، واستدعاء الوزراء المختصين، المقدم لهم طلب الإحاطة؛ للرد على تساؤلاته.