بينهم 16 روسيًا.. تعرّف على جنسيات ركاب الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

وكالات

قالت وزارة النقل الكازاخستانية، إن ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء من بينهم 37 مواطنًا أذربيجانيًا، 16 روسيًا، 6 كازاخستانيين، و3 قيرغيزيين.

وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن 29 شخصًا نجوا من الحادث، بينهم طفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى بإصابات مختلفة. وفقًا لمقاطع فيديو غير مؤكدة نشرها الإعلام الروسي، تم انتشال الجرحى من بين الحطام.

وقالت هيئة الطيران الروسية إن الطائرة، التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت تحاول الهبوط اضطراريًا في أكتاو بعد اصطدامها بسرب من الطيور. الطائرة، وهي من طراز Embraer-190، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني، لكن الضباب في غروزني أجبرها على تغيير مسارها.

أشارت خدمة Flightradar24 إلى تعرض الطائرة لتشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) أثناء رحلتها، وهو أمر شائع في المناطق التي تُستخدم فيها وسائل دفاعية، لكن لم يتم تأكيد تأثير ذلك على الحادث.

وكان على متن الطائرة 37 أذربيجانيًا، 16 روسيًا، 6 كازاخستانيين، و3 قيرغيزيين. من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الذي عاد إلى بلاده لمتابعة تطورات الحادث.



