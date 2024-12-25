أردوغان يشكر الشرع ويصرح: سنفتتح قنصلية في حلب قريبًا

(وكالات)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة ستفتتح في وقت قريب قنصلية تركية في محافظة حلب.

وتوجه أردوغان، بالشكر إلى قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" على قيادته الجيدة للمرحلة الحالية على حد تعبيره.

وصرح الرئيس التركي، أن تكلفة الدمار الذي خلفه النظام السوري على سوريا، بلغت 500 مليار دولار.

وتابع أردوغان، أنه بسبب الحرب اضطر أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستساعد كل من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكن لن ترغم أحدا على المغادرة.

وأكد أردوغان، على وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري بكل قوتها من أجل بناء دولته.

وصرح أردوغان، أن تركيا ستعمل على التصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول استغلال الظروف في سوريا، قائلا إن تنظيم داعش ليس تهديدا للغرب فقط وإنما لتركيا وسوريا فقط.