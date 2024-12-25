إيران تخصص شارعًا في طهران باسم السنوار.. ومقترح لتسمية آخر باسم نصر الله

(وكالات)

كشفت السلطات الإيرانية عن تسمية أحد شوارع العاصمة طهران باسم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الراحل يحيى السنوار.

وجاء القرار خلال جلسة مجلس مدينة طهران العلنية رقم 290، حيث تم التصويت على تغيير اسم شارع "بيستون"، الممتد بين شارع "فتحي شقاقي" وساحة "الجهاد"، ليحمل اسم يحيى السنوار.

وشهدت الجلسة نقاشات حول إعادة تسمية بعض الشوارع الرئيسية في طهران، ومن بين المقترحات التي تم طرحها، تغيير اسم الطريق السريع "لشكري"، الذي يمتد من ميدان "آزادي" إلى الطريق السريع "مهدوي كني"، ليصبح باسم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

رغم ذلك، قرر المجلس تأجيل التصويت على تسمية الطريق السريع باسم نصرالله لمزيد من الدراسة.

في المقابل، حصل اقتراح تسمية شارع باسم يحيى السنوار على موافقة سريعة، ليضاف إلى سلسلة الشوارع التي تحمل أسماء شخصيات بارزة في قضايا المقاومة.