باكستان تقصف مخابيء لمسلحين في أفغانستان

إسلام آباد - (د ب أ)

ذكرت مصادر باكستانية، اليوم الأربعاء، أن طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة باكستانية استهدفت معسكرات لمسلحين إسلامويين، في أفغانستان المجاورة، مما أسفر عن مقتل العديد من المقاتلين، الذين يزعم أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

وقال ثلاثة مسؤولين استخباراتيين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم تنفيذ الغارات الجوية، أمس الثلاثاء في إقليم باكتيكا المتاخم لباكستان.

وأضاف المسؤولون أنه تم استهداف وتفكيك أربعة مخابيء على الأقل، كانت تستخدمها حركة طالبان الباكستانية، لتدريب مسلحين، بما في ذلك الانتحاريين في الغارات.

وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة من المسلحين الإسلامويين ، الذين يزعم أنها تتخذ من أفغانستان مقرا لها وهي وراء العديد من الهجمات المميتة عبر الحدود في السنوات الأخيرة.