ستطالبها بـ300 مليار دولار.. الإدارة السورية الجديدة تعتزم تقديم مذكرة ضد إيران في المحاكم الدولية

(وكالات)

ذكرت وسائل إعلام قريبة من الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الأربعاء، عن توجه السلطات لتقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات كتعويضات للشعب السوري، وذلك حسب ذكر صحيفة "المدن".

ووفقًا للمصادر، تأتي هذه الخطوة في إطار تحميل إيران مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشعب والبنية التحتية السورية بسبب دعمها العسكري لنظام الأسد خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، قائلة إنها ستطالب بدفع 300 مليار دولار.

وجاءت هذه التطورات بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر الجاري بعد تقدم فصائل المسلحة السورية نحو العاصمة السورية دمشق وسيطرتها على السلطة.

وكان وزير الخارجية السوري المكلف، أسعد حسن الشيباني، قد حذر إيران من التدخل في شؤون بلاده.

وقال الشيباني في منشور على منصة "إكس": "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته. نحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم تداعيات تصريحاتهم الأخيرة".

من جانبه، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني الأحد الماضي، الشبان السوريين إلى التصدي لما وصفه بـ"الانفلات الأمني".

وقال خامنئي: "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور جيل قوي وشجاع لأن الشباب السوري لم يعد لديه ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم غير آمنة".