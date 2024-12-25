الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ "فلسطين 2"

(وكالات)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم الأربعاء، عن استهداف هدف عسكري في مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخ بالستي فائق السرعة من نوع "فلسطين 2".



ووفقًا لبيان الحوثيين، فإن العملية "حققت أهدافها بنجاح"، مشيرين إلى استمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأوضح في بيان نشر عبر تطبيق "تليجرام" أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق عدة بوسط إسرائيل كإجراء احترازي خوفًا من سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض، مشيرًا إلى أن العملية لم تسفر عن أي إصابات.

يأتي هذا الهجوم بعد إعلان الحوثيين، أمس الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ آخر استهدف وسط إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي ذكر حينها أنه اعترض "مقذوفًا" قبل أن يصل إلى هدفه.