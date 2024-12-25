"البث الإسرائيلية": الجيش يبحث شن هجوم واسع النطاق على اليمن

وكالات

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يبحث شن هجوم واسع النطاق على اليمن، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ونقلت "هيئة البث" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: إن "الحوثيون قرروا إطلاق النار على إسرائيل من تلقاء أنفسهم ودون اتباع التوجيهات الإيرانية".

ويفكر الجيش الإسرائيلي في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد ضد الحوثيين في اليمن، وكانت القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن، وفق ما أعلن عنه مساء الثلاثاء في نشرة الأخبار في "كان".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن "الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد إسرائيل بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا 3 صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع، بشكل مستقل وليس بتوجيه من إيران، ولذلك يجب أن نواصل الهجوم هناك" على حد قوله.

وانطلقت صافرات الإنذار ليلة الثلاثاء- الأربعاء في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن تم اعتراضه قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

والخميس الماضي، انفجر الرأس الحربي للصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في مدرسة ابتدائية بمدينة رمات جان شرق تل أبيب وأحدث أضرارا جسيمة، وفق "هيئة البث" الإسرائيلة.

وقالت "هيئة البث" إن الجيش الإسرائيلي انتهى من التحقيق في حادثة سقوط الصاروخ اليمني في يافا، ومن بين القرارات التي تم اتخاذها تعديل مناطق التحذير، بحيث تنتشر التحذيرات من الآن فصاعدا إلى مناطق أوسع بكثير.

وتحدث رائد في الجيش الإسرائيلي شارك في الهجوم الجوي على اليمن الأسبوع الماضي، لبرنامج تلفزيوني عبري عن "الشعور بالمسؤولية والاستعدادات ونجاح العملية قائلا: "لقد ضربنا كل ما أردنا ضربه".

وأشار إلى أن الأهداف التي تم الهجوم عليها في اليمن هي "البنى التحتية للطاقة والموانئ التي يتم من خلالها نقل الذخائر"، موضحا أن الطيارين تصرفوا بدقة وأصابوا الأهداف بنجاح.