هجوم روسي "ضخم" بالصواريخ الباليستية على مدينة خاركيف

وكالات

أعلن رئيس بلدية خاركوف إيجور تيريخوف، صباح الأربعاء، أن هجوما صاروخيا ضخما ضرب مدينة خاركوف في شمال شرق أوكرانيا.

وكتب تيريخوف على تليجرام: "تتعرض خاركوف لهجوم صاروخي ضخم، سُمعت سلسلة من الانفجارات في المدينة، ولا تزال هناك صواريخ باليستية تتجه نحو المدينة"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأفادت السلطات الأوكرانية بدوي سلسلة انفجارات بعد هجوم بصواريخ باليستية، إذ قال عمدة خاركيف، إن هناك 3 إصابات بعد الهجوم الصاروخي على المدينة.

أتى ذلك في ما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين واحدة في منطقة خاركيف والأخرى في منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

وتركز موسكو معظم جهودها في محاولة السيطرة على مدينتين في منطقة دونيتسك.

وتحقق القوات الروسية تقدما مطردا في منطقة دونيتسك، وتتحرك نحو بلدات بوكروفسك، المركز اللوجستي وموقع منجم مهم للفحم، وتقترب على ما يبدو من كوراخوف جنوبا.

فقد تحركت القوات الروسية عبر شرق أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين بأسرع معدل منذ أن شنت روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت القوات الأوكرانية، الجمعة، إن قواتها انسحبت من المنطقة المحيطة بقريتين، واحدة بالقرب من بوكروفسك والأخرى بالقرب من كوراخوف، لتجنب محاصرتها من قبل القوات الروسية المتقدمة.

وتتقدم قوات موسكو في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف السيطرة مجددا على مدينة كوبيانسك التي استولت عليها خلال العام الأول من الحرب، قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.