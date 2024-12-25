وزير دفاع إسرائيل: سنتعامل مع رؤوس الحوثيين في صنعاء مثل "هنية ونصرلله والسنوار"

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستبدأ في استهداف قادة جماعة الحوثي اليمنية، متعهدا أن إسرائيل لن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية على إسرائيل من دون رادع.

ويشكل استهداف قادة الحوثيين تصعيدا جديدا من جانب إسرائيل، التي استهدفت حتى الآن البنية التحتية للموانئ والمواقع العسكرية في عدة ضربات جوية، وفقا لسكاي نيوز.

وقال كاتس في إشارة إلى زعماء حركة حماس وحزب الله الذين قتلتهم إسرائيل: "كما تعاملنا مع يحيى السنوار في غزة وإسماعيل هنية في طهران وحسن نصر الله في بيروت، سنتعامل مع رؤوس الحوثيين في صنعاء أو في أي مكان في اليمن".

وأضاف: "سنعمل ضد بنيتهم ​​التحتية وضدهم لإزالة التهديد"، موجها تهديدا إلى إيران التي تدعم الحوثيين، متعهدا أن "كل من يرعى الإرهاب الحوثي في ​​الحديدة أو صنعاء سيدفع الثمن كاملا"، علما أن المدينتين تعرضتا لقصف إسرائيلي في أوقات سابقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وعبر إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا أثناء عملية الاعتراض.

وذكر الجيش في منشور على منصة "إكس": "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ مع شن الإرهابيين الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا".

وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف في بيان، إنها تلقت تقارير عن إصابة نحو 9 أشخاص أثناء توجههم إلى المنطقة المحمية.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بشكل متكرر طائرات مسيّرة وصواريخ تجاه إسرائيل، فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.