إصابات 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

وكالات

أصيب 7 فلسطينيين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بينهم 3 وصفت جروحهم بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.