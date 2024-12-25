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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي

05:11 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

اعترض صاروخ

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للبلاد، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن، فيما توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون وتم تحويل مسار الطائرات المتجهة إليه.

ويأتي الهجوم الحوثي غداة تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يدرس شن هجوم على مليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الهجوم سيكون الرابع، ضد الحوثيين في اليمن، ولكنه سيكون أكثر شدة من سابقيه".

وأكدت الهيئة أن "هناك إجماع كامل في المؤسسة الأمنية على ضرورة تنفيذ هذه الخطوة"، خاصة بعد تزايد الهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات وآخرها ما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل.

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