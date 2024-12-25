جيش الاحتلال يُطلق النار باتجاه مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

وكالات

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار فجر اليوم الأربعاء، باتجاه بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وواصل الاحتلال قصف مشروع بيت لاهيا وقصف المنازل في بيت حانون، إذ أن عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر الثلاثاء قد ارتفع إلى 18 شهيدا.

واستشهدت فلسطينية وأصيب عدة مواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال عدة عمارات بمنطقة ساحة الشوا في مدينة غزة من بينها عمارة تسمى عمارة الصحافة حيث تم استهداف الطابق العلوي بها ما أدى لوقوع إصابات أيضا.

من جهته قال جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو شن غارة استهدفت عنصرا في حماس كان ينشط في المنطقة الإنسانية في خان يونس جنوبي القطاع.