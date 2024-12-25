بغارة جوية.. إسرائيل تستهدف عنصرا في حماس بخان يونس جنوبي قطاع غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة استهدفت عنصرا في حماس كان ينشط في المنطقة الإنسانية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إصابة قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وقال الجيش في بيانه، إن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية يهودا والسامرة، العميد ياكي دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.

وقال الجيش إن كيوف أصيب بجروح متوسطة وتم إخلاؤه لتلقي العلاج الطبي.