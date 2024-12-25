قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وقرية النبي صالح شمال غرب رام الله

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، وداهمت إحدى العمارات السكنية.

واقتحمت عددا من دوريات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، قادمة من جهة حاجز صرة العسكري، وداهمت إحدى العمارات السكنية في حي رفيديا، وفقا لما ذكرته وفا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وقامت قوة من جيش الاحتلال باقتحام النبي صالح، وداهمت مبنى قيد الإنشاء وتمركزت به، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.