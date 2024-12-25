هزة أرضية غربي قبرص والسكان يشعرون بها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد

وكالات

رصد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل، هزة أرضية بقوة 4.3 درجات بمقياس ريختر بالقرب من سواحل قبرص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتم رصد الهزة بالقرب من السواحل الجنوبية الغربية للجزيرة عند الساعة 20:22 حسب التوقيت المحلي، مساء الثلاثاء.

وكان مركز الهزة epicenter في البحر الأبيض المتوسط على بعد 29 كيلومترا عن مدينة بافوس القبرصية التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف شخص أو أكثر من 70 ألف شخص مع ضواحيها.

وكانت بؤرة الهزة focus بعمق 21 كيلومترا، إذ تشير المعلومات الواردة إلى أن سكان المدينة وضواحيها الذين يحتفلون بعيد الميلاد، شعروا بالهزة، ولكن لم تكن هناك أي أنباء عن إصابات أو ضحايا بنتيجة الهزة الأرضية.