خروج الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

وكالات

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، خرج من المستشفى في واشنطن ليقضي عيد الميلاد في منزله، بعدما دخلها إثر إصابته بالحمى.

وقال نائب مدير موظفي كلينتون أنجيل أورينا، في بيان بشأن خروجه من المستشفى، إن الرئيس الأسبق يتلقى العلاج من الإنفلونزا، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "كلينتون وعائلته ممتنون للرعاية الممتازة التي قدمها له فريق الرعاية الطبية في مستشفى جامعة "ميد ستار جورج تاون"، وتأثروا بالرسائل الرقيقة والتمنيات الطيبة التي تلقاها".

وأضاف أورينا، أن "كلينتون يرسل أطيب تمنياته بموسم عطلات سعيد وصحي للجميع".

وكان الرئيس الديمقراطي قد نقل إلى المستشفى بعد ظهر أمس الاثنين لإجراء فحوصات والخضوع للمراقبة الطبية.

وسبق أن ألقى كلينتون خطابا في المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي في شيكاغو الصيف الماضي، وشارك في حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر لدعم الحملة الرئاسية لكامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.