أول رد من سوريا على طهران بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني

وكالات

علقت وزارة الخارجية السورية، على تصريح وزير الخارجية الإيراني بشأن سوريا قائلًا: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة بلاده وسلامته".

وقالت وزارة الخارجية السورية في تصريحات نقلتها الجزيرة: "على إيران ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية ونحذرها من بث الفوضى ونحملها تداعيات ذلك".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن من يعتقدون إنهم حققوا انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم.

وتابع وزير خارجية إيران اليوم الثلاثاء، إن المستقبل مليء بالتطورات المثيرة.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".

وقالت الخارجية إنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، مضيفة "سنقرر بشأن علاقاتنا مع الجهة الحاكمة في سوريا بناء على أفعالها في المستقبل".