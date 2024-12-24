بعد أسبوع مفاوضات.. إسرائيل تعلن عودة فريق التفاوض إلى تل أبيب

القاهرة- مصراوي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، عن عودة فريق التفاوض الذي يضم مسؤولين كبار من الموساد والشاباك والجيش، إلى إسرائيل الليلة من قطر بعد أسبوع مهم من المفاوضات.

وبين مكتب نتنياهو، أن الفريق عاد لإجراء مشاورات داخلية في إسرائيل بشأن مواصلة المفاوضات من أجل عودة المختطفين.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس أركانه هيرتسي هاليفي، قدم لعوائل 6 أسرى، قتلوا في نفق برفح في شهر أغسطس الماضي، نتائج التحقيق الذي استكمل بمقتلهم.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرى الستة قتلوا على يد آسريهم الذين احتجزوهم، ورغم أن مناورة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة كانت بطيئة وحذرة، إلا أنها كان لها تأثير ظرفي على قرار قتلهم.

وفي 31 أغسطس 2024، عثرت القوات على جثث الأسرى الستة داخل النفق تحت الأرض وكانت على أجسادهم آثار طلقات نارية.

وبحسب نتائج التقرير الطبي فإن التاريخ التقديري لقتل الأسرى هو 29 أغسطس 2024.