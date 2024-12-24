إيران: من يعتقدون أن هناك انتصارات في سوريا عليهم التمهل

القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن من يعتقدون إنهم حققوا انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم.

وتابع وزير خارجية إيران اليوم الثلاثاء، إن المستقبل مليء بالتطورات المثيرة.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".

وقالت الخارجية إنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، مضيفة "سنقرر بشأن علاقاتنا مع الجهة الحاكمة في سوريا بناء على أفعالها في المستقبل".