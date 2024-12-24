بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون استهداف وسط تل أبيب

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الثلاثاء، استهداف وسط تل أبيب بصاروخ بالستي، بعدما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للدولة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية أهدافها".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق: "تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي"، مشيرا إلى "تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وأكدت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه لم يصب أي شخص بأذى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الإثنين، أنه أوعز إلى الجيش "تدمير البنى التحتية للحوثيين" بعدما أطلقوا صاروخين على الأقل باتجاه الدولة الأسبوع الماضي، أسفر أحدهما عن إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة في تل أبيب.

وخلال الأشهر الماضية، تبنّى الحوثيون إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل.

من جهتها، شنّت إسرائيل غارات جوية على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، آخرها في 19 ديسمبر استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.