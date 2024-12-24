محافظ دمشق: أجرينا تفاهمات مع بعض الدول بشأن إمدادات الكهرباء

وكالات

قال محافظ العاصمة السورية دمشق ماهر مروان، اليوم الثلاثاء، إن السوريين يد واحدة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تحافظ على تماسك المجتمع السوري.

وأكد مروان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحكومة الجديدة مع الأهالي في احتفالاتهم لتشعرهم بأنها إلى جانبهم يد واحدة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خلالها البلاد تغييرا إيجابيا كبيرا.

وأوضح مروان أن الحكومة السورية الجديدة تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري وليست لديها توجهات طائفية، مؤكدا أن السلطة البائدة صنعت حاجزا منع الشعب من التعبير عن رأيه وسجن صيدنايا خير شاهد على ذلك.

وأشار مروان إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحسنا في إمدادات الكهرباء، موضحا أن الحكومة الجديدة أجرت تفاهمات مع بعض الدول بشأن ذلك.