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ترامب يتعهد بفرض عقوبة الإعدام بحق القتلة ومرتكبي أعمال الاغتصاب

07:16 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

دونالد ترامب

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نيويورك - (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيسعى إلى توقيع عقوبة الإعدام بحق القتلة ومرتكبي أعمال الاغتصاب والجرائم العنيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي الخاص به، اليوم الثلاثاء، إنه سيوجه وزارة العدل إلى "توقيع عقوبة الإعدام بقوة لحماية العائلات والأطفال الأمريكيين من المغتصبين والقتلة والوحوش العنيفين".

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