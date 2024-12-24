"سنموت ولن نجند".. مظاهرات وقطع طرق في إسرائيل بسبب قانون التجنيد

القاهرة- مصراوي

شهد محور جابوتنسكي في مدينة بني براك الإسرائيلية، مظاهرات حاشدة نظّمها الحريديم من فصيل القدس، احتجاجًا على قانون التجنيد الجديد الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإقراره.

وأغلق المتظاهرون الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، مما تسبب في أزمات مرورية خانقة في المنطقة، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل: "سنموت ولن نجند"، بينما وصفوا الشرطة بـ"النازيين".

حمل بعضهم لافتات كتب عليها: "مظاهرة من الحشمونيين ضد مراسيم أنطيوخوس"، في إشارة تاريخية رمزية لمقاومة القوانين المفروضة عليهم.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن المظاهرة غير قانونية، وبدأت بعملية إجلاء المحتجين وفتح الطريق. تم اعتقال شخص واحد على الأقل خلال المواجهات، بينما تستمر الجهود لتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.

تأتي هذه المظاهرات في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى اقتراب التحالف الحاكم من الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تجنيد ما يصل إلى 5,000 من الشباب الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي. القانون أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتبره الحريديم تعديًا على معتقداتهم الدينية وأسلوب حياتهم.

في سياق متصل، علّق وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان على حسابه في منصة "إكس" قائلًا: "قانون التهرب الذي تقوده الحكومة سيضر بشدة بأمن الدولة ووحدة الشعب. الحق الحقيقي يدعم مشروع قانون للجميع دون استثناءات، ودون أهداف أو تفرقة".

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فإنه لا يزال محور جابوتنسكي مغلقًا جزئيًا، بينما تعمل الشرطة على إخلاء الطريق وتهدئة الأوضاع.