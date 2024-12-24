ناجون يابانيون من القصف النووي الأمريكي: جائزة نوبل تعطي حافزا للعمل على نزع السلاح

طوكيو - (أ ب)

قال ناجون من القصف النووي الأمريكي لكل من هيروشيما وناجازاكي، إن الحصول على جائزة نوبل للسلام أعطاهم حافزا جديدا للقيام بحملة ترمي إلى نزع السلاح النووي قبل الذكرى الثمانين لهجمات عام 1945.

وذكر تيرومي تاناكا، الذي نجا من الهجوم النووي على ناجازاكي في 9 أغسطس 1945: "شعرت أنني بحاجة للعمل بجهد أكبر مما فعلته حتى الآن".

كان تاناكا، البالغ من العمر 92 عاما، يتحدث في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الثلاثاء بعد عودته من أوسلو حيث تسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عن منظمة نيهون هيدانكيو، اليابانية للناجين من القصف النووي الأمريكي.

وقال تاناكا، الذي يشغل منصب الرئيس المشارك لنيهون هيدانكيو، إن العام المقبل يمثل "علامة فارقة هامة بمرور 80 عاما" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "أعتقد أنه من المهم التركيز على السنوات العشر المقبلة وتعزيز الحركة للمضي قدما".

وأدى القصف النووي الأمريكي الأول إلى مقتل 140 ألف شخص في مدينة هيروشيما، وأدى الهجوم النووي الثاني على ناجازاكي إلى مقتل 70 ألف شخص آخرين.

و استسلمت اليابان في 15 أغسطس، مما وضع نهاية للصراع الذي بدأ بهجوم اليابان على بيرل هاربور في ديسمبر 1941 أثناء محاولتها غزو آسيا.