تركيا تعلن إجراءات جديدة بشأن عودة السوريين إلى وطنهم

وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تتعلق بعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل طوعي إلى بلادهم، بينما تشهد المعابر الحدودية بين البلدين تدفق المزيد من العائدين نحو سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال يرلي قايا في تصريحات بمقر وكالة الأناضول للأنباء، إن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وأضاف أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه.

وتابع الوزير التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

ومن الإجراءات الأخرى المعلن عنها إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.

وأشار وزير الداخلية التركي، إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال آخر 15 يوما، مما يرفع عدد العائدين من عام 2017 إلى 763 ألفا، موضحا أنه يوجد حاليا 2.9 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال يرلي قايا، إن بلاده أرسلت 316 شاحنة محملة بالدقيق إلى سوريا في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى مساعدات غذائية ومواد أخرى.

وكانت الأمم المتحدة قدرت قبل أيام أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم في النصف الأول من العام المقبل، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

بَيد أن مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب حذرت مؤخرا من أن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد، وقد تؤجج الصراع في مرحلة هشة تمر بها سوريا.