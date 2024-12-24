بنجلاديش.. حريق في مخيم للروهينجا يودي بحياة شخصين ويشرد الآلاف

دكا - (د ب أ)

لقي شخصان على الأقل حتفهما بعد اندلاع حريق في مخيم مكتظ للاجئي الروهينجا في جنوب شرقي بنجلاديش، وفقا لما ذكره المسؤولون اليوم الثلاثاء.

وأفاد شمس الضحى، وهو مسؤول رفيع بلجنة اللاجئين للإغاثة والعودة للوطن، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف بأن من بين الضحايا طفل.

وقال شمس الضحى إن الحريق بدأ في أحد المنازل المقامة من القش في مخيم لامباشيا للروهينجا في منطقة كوكس بازار، وانتشر بسرعة إلى المنازل الأخرى، مما أسفر عن تدمير أكثر من 600 مأوى مؤقت.

وقدر المسؤولون أن نحو 3 آلاف من لاجئي الروهينجا فقدوا منازلهم في الحريق وتم نقلهم إلى المباني المدرسية القريبة أو إلى منازل أقاربهم.

وقال ضابط الشرطة عارف حسين إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو ساعتين لإخماد النيران.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنجلاديش في منشور على منصة "إكس" أنه جرى السيطرة على الحريق بفضل جهود مجتمع اللاجئين الروهينجا، والمتطوعين من بينهم، وكذلك رجال الإطفاء المحليين.

وتعد الحوادث المميتة جراء الحرائق شائعة في مخيمات اللاجئين المكتظة، التي يعيش فيها أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقد عبر أكثر من 750 ألفا منهم إلى بنجلاديش بعد أن شنت ميانمار حملة عسكرية ضد الجماعات الأقلية في ولاية راخين في عام 2017.