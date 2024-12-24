رئيس وزراء فلسطين يؤكد ضرورة التنسيق لضمان توزيع المساعدات بصورة عادلة في غزة

رام الله- (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، في ظل ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص الغذاء والدواء والمسكن والملبس.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية،التي عقدت اليوم، حيث تم بحث التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتكثيف الضغط الدولي لفتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع المجلس على عرض من وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي.

كما استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني جهود وزارة الصحة في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية بمحافظة جنين.