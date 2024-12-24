إيران ترفع الحظر عن جوجل بلاي وواتسآب

وكالات

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، المسؤول عن تنظيم الإنترنت في البلاد، صوّت يوم الثلاثاء، لصالح رفع الحظر المفروض على تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، الذي كان يخضع للقيود منذ أكثر من عامين.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن القرار جاء بعد تصويت بالإجماع من أعضاء المجلس، وشمل أيضًا رفع الحظر عن جوجل بلاي، وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تعتبر بداية لخطة أوسع تهدف إلى إزالة المزيد من القيود المفروضة على الإنترنت في البلاد.

وأكدت "إرنا" أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمطالب المتزايدة من المستخدمين لإتاحة حرية الوصول إلى التطبيقات الأساسية، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تخفيف القيود الرقمية في إيران.