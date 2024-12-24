صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و338 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و338 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 107 ألفًا و764 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و51 مصابا.