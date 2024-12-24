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سوريا.. اتفاق على حل الفصائل المسلحة ودمجها بوزارة الدفاع

02:30 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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القاهرة- مصراوي:

قالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان إن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق اليوم الثلاثاء مع قادة "الفصائل الثورية" يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وكان الشرع، قد التقى الفصائل العسكرية وناقش شكل المؤسسة العسكرية، السبت الماضي، إذ قال إن الفصائل ستدمج بمؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

ولاحقًا، أعلن عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة. وكان قصرة مشاركا في اجتماع اليوم بين أحمد الشرع والفصائل العسكرية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديد.

وفيما سبق أكد الشرع، أنه سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية. موضحًا أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.

أحمد الشرع الإدارة السورية الجديدة حل الفصائل الثورية وزارة الدفاع السورية
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