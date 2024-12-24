أمريكا وبريطانيا تنتقدان قرارات محكمة عسكرية باكستانية ضد أنصار عمران خان المدنيين

إسلام أباد- (أ ب)

أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما البالغ إزاء إصدار المحاكم العسكرية الباكستانية مؤخرا أحكام إدانة بحق 25 مدنيا من مؤيدي رئيس الوزراء السابق ، المسجون حاليا، عمران خان بسبب تورطهم المزعوم في أعمال شغب العام الماضي.

وسبق للاتحاد الأوروبي ونشطاء حقوق الإنسان المحليون أيضا انتقاد هذه الإدانات.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء إصدار محكمة عسكرية أحكاما ضد مدنيين باكستانيين لمشاركتهم في احتجاجات يوم 9 مايو 2023، وتفتقر هذه المحاكم العسكرية إلى استقلال القضاء والشفافية وضمانات الإجراءات القانونية اللازمة".

ودعا البيان باكستان إلى احترام الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي لندن، قالت وزارة الخارجية البريطانية: "في الوقت الذي تحترم فيه المملكة المتحدة سيادة باكستان فيما يتعلق بإجراءاتها القانونية، تفتقر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلى الشفافية والتدقيق المستقل، وتقوض الحق في إجراء محاكمة عادلة. وإننا ندعو حكومة باكستان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأشار البيانان إلى العنف الذي اندلع بعد اعتقال خان في إسلام أباد في مايو 2023.

وأطاح تصويت برلماني بسحب الثقة برئيس الوزراء السابق خان في عام 2022 ، وأدين بالفساد وحكم عليه في أغسطس 2023، ومنذ ذلك الحين، قبع خان خلف القضبان.

ولكن حزب حركة إنصاف الباكستانية المعارض، الذي ينتمي له خان، يجري حاليا محادثات مع الحكومة لتأمين إطلاق سراحه.

وأصدرت المحكمة أمس الاثنين، أحكاما ضد أنصار خان المدنيين الـ 25، بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وعشرة أعوام وحذر الجيش في بيان له من أنها بمثابة "تذكير شديد اللهجة" للناس بعدم أخذ حقوقهم بأيديهم أبدا.

ورفض الحزب المعارض، الذي ينتمي إليه خان، إدانة المدنيين وطالب بمحاكمتهم أمام المحاكم العادية، إذا كانوا متورطين في أعمال الشغب.





