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الرئيس التركي يأمر بالتحقيق في حادث الانفجار بمصنع شمال غربي البلاد

12:28 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة- (أ ش أ)

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالبدء فورا في فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات حادث الانفجار الذي وقع قبل ساعات بمصنع للمتفجرات في محافظة "بالي قصر" الواقعة شمال غربي البلاد؛ لتحديد أسباب وقوع الحادث.

وأعرب الرئيس التركي - في تصريح نقلته قناة "إيه نيوز" التركية اليوم الثلاثاء- عن حزنه إزاء مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين جراء الحادث.

يشار إلى أن المصنع المنكوب متخصص في صناعة الذخائر للأسلحة الخفيفة، ويعمل منذ عام 2014، وذلك وفقا لوسائل الإعلام التركية.

هذا المحتوى من

Asha
رجب طيب أردوغان أنقرة تركيا الانفجار
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