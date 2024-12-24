لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تظاهرات حاشدة في دمشق وحماة بعد إحراق شجرة عيد الميلاد (فيديو)

12:27 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

إحراق شجرة عيد الميلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أقدم مسلحون أوزبك على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة، التي يقطنها غالبية مسيحية، وذلك مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد.

وقع الهجوم تحت تهديد السلاح، حيث منع المسلحون الملثمون السكان المحليين من الاقتراب أثناء إشعالهم النيران في الشجرة، وبعد انسحاب المعتدين، تدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، بينما أكدت القوات الأمنية أنها بدأت في ملاحقة الجناة واعتقالهم في وقت لاحق، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة في عدة مناطق سورية، مما دفع سكان المناطق المسيحية في دمشق إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية، حيث تجول المتظاهرون في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي، ورفعوا شعارات تطالب بحماية حقوق المسيحيين وضمان الحريات الدينية في ظل استمرار الفوضى الأمنية.

وظهر رجل دين يمثل "هيئة تحرير الشام" في مقطع فيديو، أكد فيه أن منفذي الحادث "ليسوا سوريين" وتعهد بمحاكمتهم.

كما نظم العشرات اعتصامًا أمام مقر قيادة المنطقة في محافظة حماة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالاعتداء على رمز ديني، مؤكدين ضرورة تعزيز الأمن وحماية الأديان في البلاد.

ووسط تظاهرات شعبية ورجال دين مسيحيين، أكد المسؤولون في المنطقة أن الشجرة ستتم إعادة ترميمها، وستُضاء مجددًا في الصباح.

والمسلحون الأوزبك هم مقاتلون أجانب انخرطوا في الصراع السوري منذ بداياته، وينحدرون من دول مثل أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وينتمون إلى فصائل مسلحة عديدة، أبرزها "كتائب الإمام البخاري"، التي ترتبط بتنظيم "هيئة تحرير الشام"، وبعضهم انضم إلى تنظيم "داعش" حيث شغلوا مناصب قيادية.

إحراق شجرة عيد الميلاد مسلحون أوزبك مدينة السقيلبية احتفالات عيد الميلاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس التركي يأمر بالتحقيق في حادث الانفجار بمصنع شمال غربي البلاد

إعلان

إعلان

السوق يكتم أنفاسه.. مصرفيون ومحللون يتوقعون قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس
منخفض أوروبي.. الأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات