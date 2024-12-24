تظاهرات حاشدة في دمشق وحماة بعد إحراق شجرة عيد الميلاد (فيديو)

(وكالات)

أقدم مسلحون أوزبك على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة، التي يقطنها غالبية مسيحية، وذلك مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد.

وقع الهجوم تحت تهديد السلاح، حيث منع المسلحون الملثمون السكان المحليين من الاقتراب أثناء إشعالهم النيران في الشجرة، وبعد انسحاب المعتدين، تدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، بينما أكدت القوات الأمنية أنها بدأت في ملاحقة الجناة واعتقالهم في وقت لاحق، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مقطع متداول لاحراق شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية في محافظة حماة .

المقطع تم التقاطه في تمام الساعة 5 مساءً

تم التوثيق في 23/12/2024 pic.twitter.com/1Aet4W4dUU — همام (@HamamIssa7) December 23, 2024

أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة في عدة مناطق سورية، مما دفع سكان المناطق المسيحية في دمشق إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية، حيث تجول المتظاهرون في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي، ورفعوا شعارات تطالب بحماية حقوق المسيحيين وضمان الحريات الدينية في ظل استمرار الفوضى الأمنية.

وظهر رجل دين يمثل "هيئة تحرير الشام" في مقطع فيديو، أكد فيه أن منفذي الحادث "ليسوا سوريين" وتعهد بمحاكمتهم.

مظاهرات في جميع المدن المسيحية في : باب توما ، القصاع ، صحنايا ، صيدنايا ، وادي النصارى ، حلب الجديدة ، صحنايا ، اشرفية صحنايا ، جديدة عرطوز .. للتنديد فيما يحصل بمسيحية معلولا والسقليبية !!



صليب الرب يسوع رح يبقى عالي ❤️ pic.twitter.com/Zcykml04Ck — الأرشيف السوري (@Ln090752541) December 23, 2024

كما نظم العشرات اعتصامًا أمام مقر قيادة المنطقة في محافظة حماة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالاعتداء على رمز ديني، مؤكدين ضرورة تعزيز الأمن وحماية الأديان في البلاد.

📹 مشاهد متداولة لاحتجاجات شهدتها مناطق عدة في العاصمة السوريةدمشق وريفها، مساء أمس الاثنين، نددت بإحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة وسط سوريا، والانتهاكات التي ترتكب بحق المقدسات المسيحية في سوريا، وطالبت بإخراج الفصائل غير السورية من البلاد. pic.twitter.com/8Z5rOEgJKm — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 24, 2024

ووسط تظاهرات شعبية ورجال دين مسيحيين، أكد المسؤولون في المنطقة أن الشجرة ستتم إعادة ترميمها، وستُضاء مجددًا في الصباح.

والمسلحون الأوزبك هم مقاتلون أجانب انخرطوا في الصراع السوري منذ بداياته، وينحدرون من دول مثل أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وينتمون إلى فصائل مسلحة عديدة، أبرزها "كتائب الإمام البخاري"، التي ترتبط بتنظيم "هيئة تحرير الشام"، وبعضهم انضم إلى تنظيم "داعش" حيث شغلوا مناصب قيادية.