رغم "اتفاق أنقرة".. الصومال يتهم إثيوبيا بمهاجمة 3 قواعد له وسقوط قتلى

القاهرة- مصراوي:

اتهم الصومال، إثيوبيا بالهجوم على 3 قواعد له، الهجوم الذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وذلك بعد أيام على توقيع اتفاق سلام توسطت فيه تركيا للصلح بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان لها، إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت أن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.

وتابعت "من المؤسف أن القوات الإثيوبية ألحقت خسائر بشرية خلال الهجوم، بما في ذلك قتلى وجرحى بين أفراد صوماليين متمركزين في هذه القواعد، إضافة إلى ذلك، أصابت القوات الإثيوبية سكانًا مدنيين في المنطقة".

وأوضحت الخارجية الصومالية، أن هذا العمل يأتي في وقت تشارك فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية في تواصل الصومال جهودها لبناء السلام بهدف تعزيز إعلان أنقرة، حيث تم إرسال وفد صومالي رفيع المستوى اليوم إلى أديس أبابا، لمتابعة تنفيذ "إعلان أنقرة"، بحسب "رويترز".

ووفق إعلان أنقرة، اتفق البلدان على "العمل معًا للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".