الجيش الإسرائيلي يُعلن العثور على حطام مروحية مفقودة منذ عام 1973

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، العثور على جزء من حطام مروحية إسرائيلية كانت قد سقطت أثناء عملية عسكرية في جبل الشيخ السوري خلال فترة حرب أكتوبر 1973.

وأوضح البيان أن فريقًا من وحدة "شلداج" ولواء الجبال اكتشف رأس الدوار لمروحية من طراز "هتسرعا"، تحمل الرقم 17، والتابعة للسرب 114، مشيرا إلى أنه قد تم نقل هذا الجزء إلى إسرائيل، بعد بقائه في موقع الحادث منذ تحطم المروحية في 27 أبريل 1974.

وأشار البيان إلى أن المروحية تحطمت خلال مهمة إنقاذ لقوات المظليين الذين تعرضوا لإصابات أثناء اشتباك مسلح، والذي أسفر عن مقتل طاقم المروحية المكون من خمسة أفراد،