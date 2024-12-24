حزب المعارضة الرئيسي بكوريا الجنوبية يتخذ إجراءات لعزل القائم بأعمال الرئيس

سول- (أ ش أ)

أعلن الحزب الديمقراطي (المعارض الرئيسي) في كوريا الجنوبية عزمه اتخاذ إجراءات لعزل القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "هان داك سو" بعدما رفض مطالب المعارضة بإصدار مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس "يون سوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" ، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه من المتوقع أن يصدر حزب المعارضة قرارا بشأن موعد تقديم اقتراح بعزل القائم بأعمال الرئيس خلال اجتماع للحزب.

من جانبه، انتقد حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية الخطوة التي يعتزم حزب المعارضة اتخاذها باعتبارها محاولة لممارسة الضغوط من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت - في وقت سابق من الشهر الجاري - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

وتشهد كوريا الجنوبية - منذ الثالث من ديسمبر الجاري - حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.